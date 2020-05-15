Газпромбанк поддержал театральный фестиваль BALKON

Газпромбанк поддержал фестиваль BALKON, который пройдет с 15 мая по 15 июня 2020 года в онлайн формате. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе банка. Фестиваль превратит городские балконы в театральные сцены и при этом станет бесплатным для любого зрителя, подчеркнули в банке.

Все желающие смогут увидеть поэтические моно-спектакли и этюды в прозе, прикоснуться к истории театра — от истоков площадного искусства до новейших форматов на страницах Instagram, Facebook, ВКонтакте и на официальном сайте фестиваля.

Первые выступления начнутся в инстаграм-аккаунте проекта 15 мая 2020 года. Актеры Ирина Горбачева, Павел Деревянко, Юлия Высоцкая, Александр Филиппенко и писатель Саша Филипенко, Максим Виторган, Катерина Шпица, Тимофей Трибунцев и другие выйдут на свои балконы и прочитают свои любимые произведения.

Разработан уникальный концептуальный сценарий для каждого видеоролика, созвучный характеру исполнителя и настроению произведения, а также соразмерный архитектурным особенностям балкона.

Съемки проекта проходили в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Сочи, ряд перформансов дополнен оригинальными саундтреками.

Вначале фестиваль задумывался в виде множества камерных и масштабных перформансов, которые должны были разворачиваться на балконах современных зданий и исторических особняков — непосредственно на глазах у публики, которая собиралась бы под балконом. Однако пандемия скорректировала эти планы, и фестиваль пришлось перенести в виртуальное пространство.