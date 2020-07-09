Газпромбанк выдаст новым клиентам дистанционные кредиты наличными

Газпромбанк открыл полностью дистанционную выдачу кредитов наличными новым клиентам по ставке от 7,2 процента. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе банка.

Клиенты могут получить на дом «Умную карту» банка с одобренной суммой кредита. Доставка карты происходит на следующий рабочий день после одобрения займа. Технологией безвизитного кредитования доступна в 52 городах, отмечает банк.

Минимальная ставка 7,2 процента годовых распространяется на суммы от 1,5 до 5 миллиона рублей и действует при условии страхования жизни и здоровья клиента. Остальные ставки зависят от суммы кредита, минимальный размер которой составляет 50 тысяч рублей.

«Дистанционная выдача розничным клиентам всех базовых продуктов и услуг — приоритетная задача для Газпромбанка, с решением которой мы успешно справляемся. Пандемия еще раз показала, насколько важны эффективность и качество полностью цифрового банковского обслуживания», — отметил первый вице-президент, член правления банка Алексей Попович. Он добавил, что возможность оформить кредит наличными станет еще одной удобной опцией для всех, кто предпочитает получать банковский сервис не выходя из дома.

Ранее Газпромбанк в партнерстве с VISA и FACEIT запустил дебетовую карту для геймеров, принимающих участие в командных онлайн-играх Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive.

