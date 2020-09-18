ЦБ сохранил ключевую ставку

Центробанк сохранил ключевую ставку на прежнем уровне 4,25 процента годовых, говорится в сообщении на сайте регулятора. От дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики было решено отказаться из-за более активного по сравнению с ожиданиями роста цен.

Не ждали

«В последние месяцы темпы роста цен в целом сложились несколько выше ожиданий Банка России. Это связано с двумя основными факторами: активным восстановлением спроса после периода самоизоляции, а также ослаблением рубля из-за общего повышения волатильности на мировых рынках и усиления геополитических рисков», — говорится в сообщении ЦБ.

В настоящее время инфляционные ожидания населения и бизнеса, по оценке регулятора, остаются на повышенном уровне. Именно они играют значительную роль в итоговом колебании цен. В августе инфляция выросла до 3,6 процента в годовом выражении, а по состоянию на 14 сентября — до 3,7 процента после 3,4 процента в июле. Целевой показатель (таргет) ЦБ с 2017 года установлен на уровне 4 процентов.

4,25% по-прежнему составляет ключевая ставка ЦБ

В настоящее время он в целом выполняется, и, по прогнозу Центробанка, к концу года итоговая инфляция будет колебаться в диапазоне 3,7-4,2 процента. Однако в вопросе потребительских цен все равно сохраняется неопределенность, связанная с неравномерным восстановлением разных секторов экономики после снятия большей части коронавирусных ограничений.

Главный ориентир

Ключевая ставка является одним из двух главных инструментов денежно-кредитной политики (ДКП), за которую отвечает Центробанк. Также он управляет нормативом обязательных резервов, которые коммерческие банки обязаны держать на специальных корреспондентских счетах, открытых у регулятора, и не имеют права использовать их в своей деятельности. Их размер рассчитывается в зависимости от объема привлеченных коммерческой организацией средств: в основном через депозиты, выпущенные облигации и кредиты от других банков. Чем большая их доля хранится на счетах в ЦБ, тем меньше кредитов будет выдано и меньше денег влито в экономику, а значит, возникнет меньше предпосылок для роста спроса и цен.

Ключевая ставка отражает условия, на которых ЦБ при необходимости кредитует коммерческие банки и принимает от них депозиты (в случае если их кредиты не востребованы рынком). Дешевые заемные средства для банков служат ориентиром для всех остальных ставок в стране — кредитным организациям не приходится переносить дополнительные затраты на клиентов. Тенденцию подхватывает рынок облигаций, в том числе государственных. В том же направлении движутся и ставки по вкладам.

Таким образом, снижение ключевой ставки приводит к тому, что население и компании лишаются стимулов к сбережению (доход от него снижается и все больше «съедается» инфляцией) и получают доступ к дешевым заемным средствам. Люди тратят их на товары и услуги, предприятия инвестируют в развитие производства, в результате в экономике растет спрос, а вместе с ним и цены.

К снижению ставки (вместе с сокращением норматива обязательных резервов для банков) центробанки прибегают, когда стремятся оживить экономику, переживающую спад, или просто считают, что у нее есть неиспользованный потенциал для роста. После того как он исчерпывается и наступает кризис перепроизводства (выпущенные товары и готовые к предложению услуги оказываются избыточными и невостребованными), перед ЦБ встает задача «притормозить» экономику. Для этого ставка повышается, а общее количество денег и готовность их тратить уменьшаются. Снижение ставки принято называть смягчением денежно-кредитной политики, повышение — ужесточением.

Оставить как есть

Российская экономика вместе со всем миром восстанавливается от последствий пандемии коронавируса. Во втором квартале ВВП упал на восемь процентов в годовом выражении. В таких условиях снижение ключевой ставки выглядит очевидным шагом от ЦБ, что и происходило на протяжении последних месяцев. Курс на смягчение ДКП был взят еще прошлой весной, когда о глобальном кризисе не было и речи. С июня 2019-го ставка была понижена девять раз — с 7,75 до 4,25 процента годовых.

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Однако в ходе нынешнего заседания совета директоров ЦБ было решено ничего не менять, чтобы наметившийся рост не оказался чрезмерным. «После смягчения ограничительных мер экономическая активность восстанавливается быстрее, чем прогнозировалось. Оживление наиболее выражено в секторах, ориентированных на внутренний потребительский спрос», — говорится в сообщении регулятора.

При этом в будущем снижение может продолжиться — если кризис затянется (в том числе из-за возможной второй волны коронавируса) и экономике потребуются дополнительные стимулы. В этом случае значение ключевой ставки максимально приблизится к целевому уровню инфляции (или вовсе опустится ниже его), а реальные рублевые ставки — с поправкой на инфляцию — станут отрицательными, что уже наблюдается в Европе, Японии и отчасти в США. Рублевые активы, включая госдолг, перестанут быть привлекательными для инвесторов, а значит, просядет и курс рубля, который необходимо приобрести иностранцам перед тем, как вложиться в те или иные российские ценные бумаги.

Но пока они сохраняют прежнюю доходность. На момент публикации курс доллара на Московской бирже оставался без изменений: американская валюта торговалась по 75,25 рубля за единицу. Евро стоил 89 рублей. Еще до заседания руководства ЦБ аналитики прогнозировали, что ставка едва ли изменится до конца года. В следующий раз совет директоров соберется 23 октября.

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