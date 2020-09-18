Экономика
 
Новая, персональная
Попробовать
Последние новости
Эльмана Пашаева лишили статуса адвоката
Онищенко объяснил рост заболеваемости COVID-19 в России
Пранкеры рассмешили журналиста и испортили ему важный репортаж
Один из лидеров белорусской оппозиции начал голодовку
Подозреваемого в убийстве двух девочек в Рыбинске сдали полиции местные жители
Найдено старейшее дерево Москвы 
Брук Шилдс поделилась фото в купальнике и прослыла «вечно молодой»
Оценена степень готовности «Северного потока-2»
США сымитировали бомбардировку объектов на юге России
Набиуллина наглядно показала ситуацию в экономике
Новости партнеров

ЦБ сохранил ключевую ставку

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Центробанк сохранил ключевую ставку на прежнем уровне 4,25 процента годовых, говорится в сообщении на сайте регулятора. От дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики было решено отказаться из-за более активного по сравнению с ожиданиями роста цен.

Не ждали

«В последние месяцы темпы роста цен в целом сложились несколько выше ожиданий Банка России. Это связано с двумя основными факторами: активным восстановлением спроса после периода самоизоляции, а также ослаблением рубля из-за общего повышения волатильности на мировых рынках и усиления геополитических рисков», — говорится в сообщении ЦБ.

В настоящее время инфляционные ожидания населения и бизнеса, по оценке регулятора, остаются на повышенном уровне. Именно они играют значительную роль в итоговом колебании цен. В августе инфляция выросла до 3,6 процента в годовом выражении, а по состоянию на 14 сентября — до 3,7 процента после 3,4 процента в июле. Целевой показатель (таргет) ЦБ с 2017 года установлен на уровне 4 процентов.

4,25%
по-прежнему составляет ключевая ставка ЦБ

В настоящее время он в целом выполняется, и, по прогнозу Центробанка, к концу года итоговая инфляция будет колебаться в диапазоне 3,7-4,2 процента. Однако в вопросе потребительских цен все равно сохраняется неопределенность, связанная с неравномерным восстановлением разных секторов экономики после снятия большей части коронавирусных ограничений.

Главный ориентир

Ключевая ставка является одним из двух главных инструментов денежно-кредитной политики (ДКП), за которую отвечает Центробанк. Также он управляет нормативом обязательных резервов, которые коммерческие банки обязаны держать на специальных корреспондентских счетах, открытых у регулятора, и не имеют права использовать их в своей деятельности. Их размер рассчитывается в зависимости от объема привлеченных коммерческой организацией средств: в основном через депозиты, выпущенные облигации и кредиты от других банков. Чем большая их доля хранится на счетах в ЦБ, тем меньше кредитов будет выдано и меньше денег влито в экономику, а значит, возникнет меньше предпосылок для роста спроса и цен.

Ключевая ставка отражает условия, на которых ЦБ при необходимости кредитует коммерческие банки и принимает от них депозиты (в случае если их кредиты не востребованы рынком). Дешевые заемные средства для банков служат ориентиром для всех остальных ставок в стране — кредитным организациям не приходится переносить дополнительные затраты на клиентов. Тенденцию подхватывает рынок облигаций, в том числе государственных. В том же направлении движутся и ставки по вкладам.

Курс доллара от TradingView

Таким образом, снижение ключевой ставки приводит к тому, что население и компании лишаются стимулов к сбережению (доход от него снижается и все больше «съедается» инфляцией) и получают доступ к дешевым заемным средствам. Люди тратят их на товары и услуги, предприятия инвестируют в развитие производства, в результате в экономике растет спрос, а вместе с ним и цены.

К снижению ставки (вместе с сокращением норматива обязательных резервов для банков) центробанки прибегают, когда стремятся оживить экономику, переживающую спад, или просто считают, что у нее есть неиспользованный потенциал для роста. После того как он исчерпывается и наступает кризис перепроизводства (выпущенные товары и готовые к предложению услуги оказываются избыточными и невостребованными), перед ЦБ встает задача «притормозить» экономику. Для этого ставка повышается, а общее количество денег и готовность их тратить уменьшаются. Снижение ставки принято называть смягчением денежно-кредитной политики, повышение — ужесточением.

Оставить как есть

Российская экономика вместе со всем миром восстанавливается от последствий пандемии коронавируса. Во втором квартале ВВП упал на восемь процентов в годовом выражении. В таких условиях снижение ключевой ставки выглядит очевидным шагом от ЦБ, что и происходило на протяжении последних месяцев. Курс на смягчение ДКП был взят еще прошлой весной, когда о глобальном кризисе не было и речи. С июня 2019-го ставка была понижена девять раз — с 7,75 до 4,25 процента годовых.

Однако в ходе нынешнего заседания совета директоров ЦБ было решено ничего не менять, чтобы наметившийся рост не оказался чрезмерным. «После смягчения ограничительных мер экономическая активность восстанавливается быстрее, чем прогнозировалось. Оживление наиболее выражено в секторах, ориентированных на внутренний потребительский спрос», — говорится в сообщении регулятора.

При этом в будущем снижение может продолжиться — если кризис затянется (в том числе из-за возможной второй волны коронавируса) и экономике потребуются дополнительные стимулы. В этом случае значение ключевой ставки максимально приблизится к целевому уровню инфляции (или вовсе опустится ниже его), а реальные рублевые ставки — с поправкой на инфляцию — станут отрицательными, что уже наблюдается в Европе, Японии и отчасти в США. Рублевые активы, включая госдолг, перестанут быть привлекательными для инвесторов, а значит, просядет и курс рубля, который необходимо приобрести иностранцам перед тем, как вложиться в те или иные российские ценные бумаги.

Но пока они сохраняют прежнюю доходность. На момент публикации курс доллара на Московской бирже оставался без изменений: американская валюта торговалась по 75,25 рубля за единицу. Евро стоил 89 рублей. Еще до заседания руководства ЦБ аналитики прогнозировали, что ставка едва ли изменится до конца года. В следующий раз совет директоров соберется 23 октября.


Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Названа главная спасительница российской экономики
Набиуллина надела подкову для роста экономики
ЦБ опустил ключевую ставку до исторического минимума
Другие материалы рубрики
Экономика00:0117 сентября

«Пока вы гонитесь за прибылью, я пользуюсь возможностями»

Богатейший человек планеты создал компанию в гараже. Теперь она стоит 1,5 триллиона долларов
16:39Сегодня

Оценена степень готовности «Северного потока-2»

16:02Сегодня

Набиуллина наглядно показала ситуацию в экономике

16:31Сегодня

В Москве приняли решения создать Научный арктический совет

Экономика14:4915 сентября

Сетевая власть

Цукерберг заработал миллиарды на главной соцсети в мире. Что дальше?
15:41Сегодня

Названы самые богатые госслужащие России

16:27Сегодня

ВТБ запустил для бизнеса новое приложение для приема платежей по QR-коду

15:20Сегодня

Названа цена российского лекарства от коронавируса

Экономика10:2316 сентября

Горьковский автозавод даст фору иномаркам

Новую Octavia будут делать в Нижнем Новгороде
14:23Сегодня

Планы по повышению цен на сигареты в России сочли наглостью

14:01Сегодня

Названы 20 богатейших жен и мужей российских госслужащих

13:34Сегодня

Центробанк сохранил ключевую ставку

Россия
Депутат швырнул в россиянку стакан с кофе и попал на видео
Появился прогноз роста случаев коронавируса в Москве
«Не хочу иметь ничего общего с этим государством»
Умер Максим Тесак Марцинкевич. Как он стал главным неонацистом России и мог ли покончить с собой?
Москвичам захотели разрешить сдавать свой автомобиль в каршеринг
«Умереть как викинг — в бою! Или на девушке»
Главный неонацист России Максим Тесак Марцинкевич покончил с собой. Это его последнее интервью
Россиянин выдал разбавленный метанол за хороший алкоголь и убил семерых
«Препарат для лечения COVID-19 скоро не появится»
Доктор биологических наук Ирина Ленева рассказала о том, что происходит в медицинской химии
Все материалы
Мир
Лавров рассказал о роли «русофобского меньшинства» в отношениях Евросоюза и России
Русский чай под зонтиком
 
Китай и Россию обвинили в краже разработок вакцины от коронавируса
Байден назвал Россию противником США
В Колумбии отомстили «за убитых и порабощенных элитами предков»
Заложники Японского моря
У берегов России много лет находят лодки с мертвецами. Кто эти люди и почему они гибнут?
Все материалы
Бывший СССР
«Репрессиями нас не запугать»
Люди из разных стран помогают белорусской оппозиции. Что объединило их против Лукашенко?
Мария Колесникова«Она женщина смелая»
Лукашенко решил выгнать из страны лидера протестов Колесникову и проиграл. Чем закончится их борьба?
«За каждым идущим во власть должна стоять система ценностей»
Бизнесмен Владимир Захаров о реакции бизнеса на ситуацию в Белоруссии
«Просто так не уйду»
Прогулки с автоматом, досрочные выборы и бегство оппозиции: главное из нового интервью Лукашенко
Все материалы
Экономика
Набиуллина наглядно показала ситуацию в экономике
ЦБ сохранил ключевую ставку
В Москве приняли решения создать Научный арктический совет
«Пока вы гонитесь за прибылью, я пользуюсь возможностями»
Богатейший человек планеты создал компанию в гараже. Теперь она стоит 1,5 триллиона долларов
Названы самые богатые госслужащие России
Все материалы
Силовые структуры
Причиной самоубийства Тесака назвали пытки в СИЗО
Из погибшего могли выбивать признания в убийствах 90-х. Его защитники не верят в суицид
Цели номер один
Главные контртеррористические операции СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Атомный шпион
Советский разведчик раскрыл главный военный секрет США и помог СССР создать атомную бомбу
Все материалы
Наука и техника
Определен новый ранний признак неизлечимой и смертельной болезни
Российские БТР и БМП защитили «кроватями»
F-16 лазером «уничтожил» ракету
Названы первые игры для PlayStation 5
«Не жалею пот и кровь»
 
Все материалы
Спорт
Стали известны детали домогательств Макгрегора
Анна Щербакова«Было волнительно, аж потряхивало»
Трусова, Щербакова и Косторная показали новые программы. Кто из них станет лидером сборной России?
Фергюсон обратился к главе UFC из-за срыва боя с Порье
Флоренс Гриффит-Джойнер«Соперницы делали квадратные глаза»
Самая быстрая женщина мира совершила модную революцию в спорте. Почему она умерла в 38 лет?
Рукопожатие Трампа и звезды UFC озадачило фанатов
Красный сентябрь
«Ливерпуль» начинает защиту титула, а «Тоттенхэм» сражается с «Эвертоном» — главные интриги тура АПЛ
Рой Джонс рассказал о взгляде американской пропаганды на русских
Все материалы
Культура
Актер из «Гарри Поттера» заступился за обвиненную в трансфобии Джоан Роулинг
Мамина кровинушка
Монстры из глубин, верующие насильники и роботы в новом сериале Ридли Скотта
Анну Седокову обокрала увлекшаяся онлайн-казино помощница
«Карнавала не будет, все утонет в слезах»
Земфира, свежий «Король и шут» и малолетняя Алсу: кто развлекал Россию, когда ушел Ельцин
Новая возлюбленная Брэда Питта ответила на вопрос о ненависти к Анджелине Джоли
«Вирус крутится, лавэшка мутится»
 
Звезда корейских фильмов О Ин-хе покончила с собой в 36 лет
Все материалы
Интернет и СМИ
Российский ведущий объяснил причины ухода с НТВ
Ведущий Первого канала извинился за видео про Навального
Silhouettes of mobile users are seen next to a screen projection of Youtube logo in this picture illustration taken March 28, 2018. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration«Они выстраивают альтернативную реальность»
YouTube блокирует и удаляет пользователей из России. Как с этим бороться?
Оборудование для устойчивого интернета назвали работающим без нареканий
«Я всего лишь веселилась»
Юная американка покивала головой на камеру и стала звездой мирового масштаба. Как ей это удалось?
Ургант высмеял «появление» сына Лукашенко в московской школе
Все материалы
Ценности
13-летний школьник стал маникюрщиком ради спасения парализованного брата
Диетолог обругала бодипозитив за оправдание «пищевого беспредела» полных людей
Сердобольный князь
Как один из самых богатых правителей мира кормит подданных и спускает миллионы на поиск НЛО
Ким Кардашьян ответила на критику придуманного ею корректирующего белья
Глюкозу раскритиковали за несуразное платье на дне рождения продюсера
Золотой эмир
Как самый молодой монарх в мире скупает самолеты, модные дома и дворцы
Все материалы
Путешествия
Внешний вид ребенка на пляже в Сочи возмутил отдыхающую
Татьяна Устинова«Помню, как бежала, переступая через тела»
Струи пара, клубы дыма и подземный грохот. Что советская ученая отыскала на самом краю России
Турист прыгнул в бассейн и вынырнул с криком «я ничего не чувствую»
«Под водой она оставалась 12 минут»
Российская школьница погибла на турецком курорте. Почему от России скрывают детали трагедии
Объяснен реальный смысл ограничений на провоз жидкостей на борту самолета
Далеко зашли
Соль в нос и мальчики на побегушках: как туристам удавалось путешествовать сотни лет назад?
Россиянка сравнила цены на отдыхе в Абхазии и Сочи
Все материалы
Из жизни
Похищена одна из самых дорогих почтовых марок в мире
Перечислены мешающие сбросить вес полезные продукты
Кристин Робинсон с мужем«Я просто не могла сдаться»
Женщина шесть лет шла по следу убийцы. Ради справедливости она попыталась его соблазнить
Весившая 155 килограммов женщина рассказала о похудении в два раза
«Я на такое не подписывалась»
История девушки, которая переехала в Египет на два года, но вернулась в Россию
Женщина 20 лет играла в лотерею одними числами и сорвала джекпот
Марджори ДжексонБогатства безумной вдовы
Таинственная миллионерша до своей смерти прятала деньги в доме. Никто не может их найти уже 40 лет
Все материалы
Кроссовер FAW T77 сфотографировали в России
Накануне старта легендарной марафонской гонки «24 часа Ле-Мана» вспоминаем былое
Выясняем, как поменялась за полвека самая крутая гонка на Земле
Hyundai отметит юбилей Solaris в России особой версией
Новый Hyundai Tucson в фактах и фотографиях
Рассматриваем и изучаем пятое поколение российского бестселлера — новый Tucson
Купе Ferrari превратили в оригинальную лимитированную модель
Kia Rio: что интересного дал рестайлинг?
Молодёжное исполнение, отсылки к Kia K5 и никаких новостей на ходу
Заряжаемые гибриды не угодили экологам
Все материалы
Дом
«Мне казалось, что весь беспредел позади»
История ветерана ФСБ, которая с трудом накопила на квартиру, но потеряла деньги и жилье
Теперь живите с этим
Рублевка, соседство с Януковичем и гигантский забор: где бы мог обосноваться Лукашенко в России
«Человек задохнулся в собственной квартире»
Как жители российских новостроек теряют здоровье и рискуют жизнью в борьбе с коммунальщиками
«В пустующих квартирах селятся мигранты и бомжи»
История россиянки, которая полгода не может попасть в купленную квартиру
Все материалы
Культпросвет
«Да, рай на земле есть»
Сколько на самом деле получают библиотекари и музейные работники
Мединский рассказал об устранении прежних «идеологических кренов»
Дом Палибина в Москве решили передать НКО
«Солнцемяч»Мяч не горяч
Симбиоз скульптуры и живописи на выставке «Солнцемяч»
Культурные коллекторы
Студии взяли у властей деньги на фильмы, которые не сняли. Пора возвращать долги
Культура в топе
Россияне оценили деятельность Минкульта
В Катыни откроется мемориал жертвам политических репрессий
Все материалы
Нацпроекты
Все детские поликлиники в России станут бережливыми
Обходной путь
Путин лично открыл главную дорогу Крыма. Почему она изменит жизнь всего полуострова?
Крупнейший в России производитель автовесов вдвое ускорил выпуск продукции
Кризисный разум
Россия отказывается от мегапроектов и экономит на технологиях. К чему это приведет?
Реконструкция ТЭЦ на юге Байкала сократит выбросы на 70 процентов
«Пробирка будет привязана к человеку, а он — к приложению»
Что нужно знать о первой в мире вакцине от коронавируса? Отвечают ее создатели
Первый виртуальный концертный зал Петербурга откроется раньше срока
Все материалы