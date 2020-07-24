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ЦБ опустил ключевую ставку до исторического минимума

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Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Банк России на заседании совета директоров 24 июля принял решение снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов — до 4,25 процентов годовых, установив таким образом новый исторический минимум. О решении регулятора говорится на сайте регулятора.

Решение снизить ключевую ставку обусловлено риском ухода от целевого уровня роста цен в 2020 году вниз, то есть уровня инфляции ниже 4 процентов. Подобный риск регулятор связывает с замедлением экономической активности во втором квартале 2020 года, вызванное карантинными мерами для борьбы с коронавирусом. Риск «отставания» от таргета по инфляции среднесрочный и может сохраниться вплоть до начала 2021 года.

«Хотя смягчение ограничительных мер способствует оживлению экономической активности, восстановление мировой и российской экономики будет постепенным. В этих условиях сохраняется риск отклонения инфляции вниз от 4 процентов в 2021 году. Реализованное с апреля существенное смягчение денежно-кредитной политики направлено на ограничение этого риска и стабилизацию инфляции вблизи 4 процентов», — говорится в сообщении Банка России.

ЦБ прогнозирует, что по итогам 2020 года рост цен в России будет находиться в диапазоне от 3,7 до 4,2 процентов, а в 2021-м — в районе 3,5-4 процентов. Дальнейшие решения по ключевой ставке регулятор будет принимать в зависимости от динамики инфляции, состояния российской экономики и возникновения внешних рисков.

Ждали большего

Многие аналитики ждали от Банка России более решительного снижения ставки — сразу до 4 процентов годовых, однако эксперты также отмечали, что регулятор может перестраховаться и не делать столь резких движений после предыдущего заседания, на котором ставку снизили сразу на один процентный пункт — с 5,5 до 4,5 процентов годовых. Эксперты отмечали, что символическое снижение поможет ЦБ в случае нарастания рисков и возможной необходимости менять денежно-кредитную политику. Вдобавок отраслевая динамика пока не демонстрирует единого восстановительного тренда, что только добавляет сомнений в быстром переходе к экономическому оживлению. На эти же факты указал и ЦБ в своем релизе.

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«Восстановление российской экономики будет постепенным с учетом поэтапного снятия ограничительных мер. Происходящее оживление деловой активности в целом остается сдержанным и неоднородным по отраслям и регионам. В июне замедлились падение промышленного производства, сокращение объемов заказов на внешнем и внутреннем рынках, а также рост безработицы», — говорится в сообщении ЦБ.

О неопределенности среди аналитиков говорят и консенсус прогнозы крупнейших мировых агентств. Аналитики, опрошенные Bloomberg в большинстве своем прогнозировали снижение до 4 процентов, а консенсус-прогноз агенства Reuters оказался ближе к истине и предсказал снижение на 0,25 процентных пункта.

Роста не будет

В релизе прогнозируется, что по итогам 2020 года ВВП России упадет в пределах 4,5-5,5 процентов, а последствия коронавируса Россия отыграет только через год-полтора. В 2021 году ЦБ ожидает роста экономики на 3,5-4,5 процента, а в 2022-м — на 2,5-3,5 процента. Регулятор настаивает, что меры правительства и Центрального банка позволили смягчить удар и создать условия для восстановления экономики в следующем году.

При этом основной экспортный товар России — сырая нефть, к цене на которую привязаны расходы российского бюджета, согласно новому прогнозу ЦБ, в течение двух лет будут ниже цены закрепленной в бюджетном правиле. ЦБ полагает, что средняя цена за баррель российской нефти Urals в 2020 году составит 38 долларов, в 2021 — 40 долларов и только в 2022 году преодолеет целевой показатель бюджетного правила (42,4 доллара) и достигнет 45 долларов за баррель.

Российская валюта на решение регулятора отреагировала небольшим падением. В 13:30 по московскому времени курс доллара торговался у отметки 71,56 рублей, после публикации решения по ставке доллар подрос до 71,72 рублей. Курс евро во многом повторяет динамику доллара: на 13:30 по Москве за него давали 82,99 рубля, после решения по ставке — 83,1 рубля.

Снижение ставки в очередной раз поспособствует снижению ставок по депозитам, которые вплотную приблизятся к инфляции и станут практически бесполезными, а также сделают заемные средства более доступными. Следующее заседание Банка России пройдет 18 сентября.

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