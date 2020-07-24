Центробанк опустил ставку до исторического минимума

Банк России принял решение опустить ключевую ставку на 0,25 процентных пункта до 4,25 процента, говорится в сообщении на сайте регулятора.

Это очередной исторический минимум. В последние месяцы глава Центробанка Эльвира Набиуллина неоднократно говорила не только о дальнейшем снижении ставки, но и о возможном ускорении этого процесса.

Материалы по теме Не верой единой Доллар захватил мир и стал главной валютой планеты. 200 лет назад его ни во что не ставили

Как сказано в пресс-релизе, совет директоров посчитал уместным продолжить смягчение на фоне значительного влияния дезинфляционных факторов, из-за чего сохраняется опасность не достигнуть целевого показателя по инфляции в четыре процента. По оценке на 20 июля, годовая инфляция составила около 3,3 процента.

Нынешнее снижение ставки стало четвертым с начала 2020 года. Перед началом заседания большинство аналитиков сходились на том, что регулятор продолжит смягчение, но не исключали и более смелого решения. В январе основной индикатор денежно-кредитной политики Центробанка составлял 6,25 процента.

Следующее заседание совета директоров ЦБ, на котором могут изменить ключевую ставку, намечено на 18 сентября.

Ранее миллиардер Олег Дерипаска раскритиковал политику ЦБ, попросив его прекратить «танцы с бубнами» вокруг ключевой ставки. Он призвал активнее снижать параметр, напечатать триллионы рублей и начать публикацию конечных банковских ставок для основных кредитных продуктов в российской экономике.