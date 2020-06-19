ЦБ снизил ключевую ставку

Центробанк снизил ключевую ставку на один процентный пункт — до 4,5 процента годовых, говорится в сообщении на сайте регулятора.

Материалы по теме Союз спасения Европа ищет выход из худшего кризиса в новейшей истории. Цена вопроса — 1,3 триллиона евро

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина неоднократно заявляла о возможности дальнейшего снижения ставки в текущем году. Также она обещала не укреплять курс рубля, что было бы возможно в случае повышения ставки. В преддверии заседания совета директоров ЦБ многие эксперты прогнозировали снижение именно на один процентный пункт.

Нынешнее понижение ключевой ставки стало третьим с начала 2020 года. В январе главный индикатор денежно-кредитной политики ЦБ равнялся 6,25 процента.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!