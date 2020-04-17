Центробанк пообещал не укреплять рубль

Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что повышение ключевой ставки в ближайшее время выглядит маловероятным. Она пообещала предметно рассмотреть снижение ставки на ближайшем заседании регулятора на следующей неделе, отметив, что пока это основной сценарий. Трансляцию выступления проводит канал Банка России на YouTube.

Таким образом в ЦБ решили отказаться от мер, которые применяли для укрепления курса национальной валюты во время прошлых кризисов, в том числе в 2014 году. Тогда ключевую ставку подняли до 17 процентов. В настоящее время показатель установлен на уровне шести процентов и не менялся в 2020-м.

Материалы по теме Банк России сохранил ключевую ставку ЦБ не решился обвалить рубль. Поможет ли это экономике?

Ранее аналитики агентства «Эксперт РА» предположили, что ключевая ставка в ближайшее время останется неизменной, но в июне она, скорее всего, понизится сразу 0,5 процента.

В начале апреля Набиуллина уже намекала, что в текущем году ключевая ставка будет понижена, а не наоборот. Но тогда речь шла только о «потенциале для снижения» без указания каких-либо сроков.

Осторожную политику ЦБ ранее раскритиковал миллиардер Олег Дерипаска. Он заявил, что нежеланием резко снижать ключевую ставку Центробанк «пробил дно». По мнению бизнесмена, политика регулятора остается неадекватной и основана на теориях середины прошлого века.

По состоянию на 17 апреля курс доллар торгуется на уровне 74 рублей, евро — 80 рублей. По сравнению с началом года рост на 12 и 10 рублей соответственно.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!