Российский ЦБ задумался об ослаблении рубля и не исключил, что ключевая ставка в текущем году будет понижена. Об этом объявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. Ее слова приводит принадлежащее Григорию Березкину РБК.

«Мы видим некоторый потенциал для снижения ключевой ставки в 2020 году. Будем выбирать правильный момент, когда мы сможем этот потенциал начать использовать», — сказала она, не называя конкретных сроков. По словам Набиуллиной, это возможно при стабильности ситуации на финансовых рынках. Глава ЦБ отметила, что инфляция в последнее время ускорилась, но в годовом выражении показатель остается ниже 4 процентов. «Наблюдаемый всплеск будет краткосрочным и не будет иметь значимых вторичных эффектов на инфляционные ожидания», — констатировала она.

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Сейчас ключевая ставка установлена на уровне в шесть процентов. На заседании, которое прошло в конце марта, ЦБ оставил ее на прежнем уровне. До февраля 2020 года ЦБ последовательно снижал ставку. По мнению регулятора, на фоне пандемии коронавируса и сильнейшего падения цен на нефть ВВП страны грозит замедление в ближайшие кварталы. Поддерживать экономику планируется за счет разработанных правительством мер.

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