Назван срок укрепления курса рубля

Глава банка ВТБ Андрей Костин в интервью принадлежащему Григорию Березкину изданию РБК назвал срок начала укрепления курса рубля. По его мнению, до конца года доллар не сможет выйти за пределы 80 рублей, а потом российская валюта начнет расти.

Банкир отметил, что у Центробанка и Минфина есть все возможности поддержать курс, если это понадобится, а нынешнее падение рубля на 15 процентов произошло в тех пределах, что допустимы для банков.

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Также Костин одобрил решение регулятора не повышать ключевую ставку. Однако он заметил, что ЦБ мог бы предоставить банкам более выгодные условия, чтобы те могли поддерживать граждан и бизнес в кризисных условиях. Такая мера, подчеркнул глава ВТБ, снизила бы нагрузку на бюджет.

Перед началом торгов на Мосбирже в понедельник, 20 апреля, доллар стоит 73,96 рубля, евро — 80,46 рубля. На максимумах в прошлом месяце они превышали 80 и 88 рублей соответственно.

Падение российской валюты началось после провала сделки об ограничении добычи в формате ОПЕК+ в марте. Стороны сумели договориться спустя месяц. Однако из-за резкого снижения спроса на сырье, что связано с пандемией коронавируса, соглашение не смогло поддержать нефтяные котировки.

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