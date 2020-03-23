Официальный курс доллара превысил 80 рублей

Центробанк повысил официальный курс доллара на 24 марта до 80,88 рубля. Это на 2,84 рубля больше предыдущего показателя, сообщается на сайте регулятора.

Банк России также повысил официальный курс евро до 86,71 рубля. Таким образом, европейская валюта стоит больше на 2,55 рубля.

Торги на Московской бирже в понедельник, 23 марта, открылись падением. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи снизился на 4,38 процента к закрытию, индекс РТС — на 6,09 процента, до 867,94 пункта. На момент написания материала они были в минусе на 3,3 процента и 1,7 процента соответственно. На 14:30 по московскому времени доллар в моменте вырастал до 81,97 рубля, евро — до 89,6 рубля.

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