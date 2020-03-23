Курс доллара резко вырос

На открытии торгов Московской биржи в понедельник, 23 марта курс доллара по отношению к рублю резко вырос по сравнению с уровнем закрытия пятницы, свидетельствуют данные площадки.

Материалы по теме Время краха Россия не смогла договориться с Саудовской Аравией о ценах на нефть. Страдать будет весь мир

По состоянию на 10:15 доллар торгуется на уровне 80,97 рубля, на пике он рос до 81,2 рубля. Курс евро достиг 86,75 рубля. Обе валюты подорожали более чем на рубль.

Падение курса рубля было ожидаемым на фоне очередного снижения цен на нефть. В понедельник сорт марки Brent, от которого рассчитывается стоимость российской марки Urals, подешевел на 2,5 процента до 26,3 доллара за баррель.

Такая нефтяная динамика связана с проблемами, которые возникли у администрации президента США Дональда Трампа. Предложенная ей программа поддержки экономики, которая в том числе была направлена на стабилизацию на нефтяном рынке, не набрала необходимых 60 голосов в Сенате (поддержали план только 47 человек). Сразу после голосования сорта Brent и WTI падали в моменте на восемь и девять процентов, после чего скорректировались.

В Белом доме не исключают, что к вечеру понедельника договорятся с сенаторами и программа получит их одобрение. Объем расходов в нем составляет четыре триллиона долларов. Сумма складывается из налоговых льгот, кредитов малому бизнесу, финансирования больниц и прямых выплат гражданам.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!