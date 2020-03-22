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В России назвали ответственных за обвал цен на нефть

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Андрей Белоусов
Андрей Белоусов
Фото: Александр Астафьев / РИА Новости

В России назвали ответственных за обвал цен на нефть. По словам первого вице-премьера Андрея Белоусова, Россия не хотела резкого падения цен на нефть и разрыва соглашения ОПЕК+, это была инициатива арабских партнеров. Он рассказал об этом в интервью программе «Вести в субботу» на телеканале «Россия 1».

Белоусов заявил, что российская позиция никогда не состояла в том, чтобы обвалить цены на нефть. «Это исключительно инициатива наших арабских партнеров», — отметил он и добавил, что об этом уже говорил премьер-министр России Михаил Мишустин. По словам Белоусова, он участвовал в совещании, на котором вырабатывались директивы. Вице-премьер рассказал, что у нефтяных компаний, которые объективно заинтересованы в рынках, не было позиций, что надо разрывать соглашение ОПЕК+.

Ранее Белоусов рассказал о будущем цен на нефть. По его словам, стоимость барреля составит 35-40 долларов.

Нефтяная война на мировом рынке развернулась после выхода 6 марта России и Саудовской Аравии из соглашения ОПЕК+ по сокращению добычи нефти. Цены на топливо опускались ниже 30 долларов за баррель.

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