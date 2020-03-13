Правительство Мишустина назвало новой реальностью нефть по 35 долларов

Цена нефти, опустившаяся до 35 долларов за баррель, — это вход в новую устойчивую реальность. Так ее охарактеризовал первый вице-премьер Андрей Белоусов, заместитель председателя правительства Михаила Мишустина. Его слова приводит принадлежащий Григорию Березкину РБК.

«Я думаю, что нам какое-то достаточно длительное время предстоит жить примерно в разновесных ценах около 35 долларов, плюс-минус», — сказал он.

Уровень курса рубля Белоусов назвал приемлемым. «В результате достаточно грамотных действий Центрального банка динамика курса находится в достаточно приемлемом тренде и на достаточно приемлемом уровне», — цитирует вице-премьера РИА Новости.

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12 марта Белоусов заявлял, что нынешняя ситуация на фондовых рынках, включая российский, абсолютно нормальная. «Мы контролируем эту ситуацию, смотрим, наблюдаем за ней в ежедневном режиме», — указал он, подчеркнув, что никакой паники на рынках нет.

Нефтяная война на мировом рынке развернулась после выхода 6 марта России и Саудовской Аравии из соглашения ОПЕК+ по сокращению добычи нефти. Цены на топливо опускались почти до 30 долларов за баррель.

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