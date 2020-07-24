Дерипаска призвал Центробанк прекратить «танцы с бубнами»

Российский миллиардер Олег Дерипаска в очередной раз раскритиковал Центробанк, призвав его прекратить «ритуальные танцы с бубнами» вокруг ключевой ставки. Такое сообщение он опубликовал в своем Telegram-канале.

Бизнесмен настаивает на том, чтобы регулятор начал публикацию конечных банковских ставок для основных кредитных продуктов в российской экономике.

Без этого, уверен он, население и промышленность не выберется из ловушки «банков-ростовщиков с их страхованием и комиссиями», а достичь национальных целей, прописанных в указе президента страны Владимира Путина, будет невозможно.

Дерипаска заявил о необходимости включения печатного станка («создать новый капитал fiat money»), что позволит обеспечить доступные по стоимости и срочности финансовые ресурсы. В российскую экономику, указал он, следует уже в первые четыре года из 16-ти (срок, на который Путин может остаться у власти, согласно действующей конституции) добавить 25 триллионов рублей, чтобы при этом конечная ставка не превышала четырех процентов.

Кроме того, бизнесмен призвал выделять еще более дешевые и длинные деньги на экологическую модернизацию страны. «А танцы можем посмотреть на Первом канале. Пока они с этим прекрасно справляются», — заключил Дерипаска.

Миллиардер неоднократно критиковал Центробанк за слишком слабое снижение ключевой ставки. Нынешнее сообщение опубликовано накануне заседания регулятора, на котором, как полагают большинство экспертов, ставка упадет до исторического минимума.

Также на этой неделе Дерипаска выразил уверенность, что Путин останется у власти до 2036 года, а предложенный им курс стал новым соглашением между россиянами и элитами. По мнению миллиардера, поправки в конституцию позволят стране добиться небывалого экономического роста.