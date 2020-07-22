Дерипаска сравнил Путина с одним из величайших президентов США

Российский миллиардер Олег Дерипаска сравнил Владимира Путина с одним из величайших американских президентов Франклином Делано Рузвельтом, возглавившим США после Великой депрессии и руководившим страной в период Второй мировой войны. Это следует из интервью, которое миллиардер дал радиостанции BFM.

По словам Дерипаски, решение большинства россиян поддержать поправки в Конституцию России, которые дают право Путину баллотироваться на очередной шестилетний срок в 2024 году, означает одобрение ими нынешней государственной политики. По словам Дерипаски, проголосовавшие за поправки россияне ждут роста экономики и доходов населения.

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Миллиардер сравнил ситуацию с 1933 годом, когда после Великой депрессии, ставшей одним из наиболее сокрушительных экономических кризисов XX века, к власти в США пришел Рузвельт. Он предложил программу «Новый курс» (New Deal), нацеленную на преодоление последствий Великой депрессии. В частности, в рамках программы в США отказались от принципа невмешательства государства в экономику, что позволило активнее включить американское правительство в борьбу с безработицей и бедностью.

«[Рузвельт] произвел социальную революцию в стране. Именно после этого ["Нового курса"] начались современные Соединенные Штаты. Это было задолго до победы коалиции во Второй мировой войне», — сказал Дерипаска.

Франклин Делано Рузвельт является единственным американским лидером, который избирался более чем на два срока. В июле 2020 года в США опубликовали исследование, по результатам которого историки и биографы поместили Рузвельта на третью строчку списка величайших американских президентов. Он уступил Аврааму Линкольну, который возглавлял Соединенные Штаты во времена Гражданской войны 1861-1865 годов, и Джорджу Вашингтону, являвшемуся первым избранным президентом США, пишет Business Insider.

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