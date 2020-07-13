В Госдуме высказались о сроке действия обновленной Конституции России

Обновленная Конституция России должна проработать несколько десятилетий без внесения в нее новых поправок. О сроке действия Основного закона высказался глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, передает ТАСС в понедельник, 13 июля.

«Мы выдержали 26 лет с конституцией 1993 года, были только небольшие поправки. Но хотелось бы верить, что несколько десятилетий [новая редакция] проживет», — сказал он.

По мнению парламентария, было бы хорошо, если бы Основной закон «еще 20 лет не трогали». «Но мне кажется, Конституция вполне может и 50-100 лет действовать», — добавил он.

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции проходило с 25 июня по 1 июля включительно. Предложенные изменения поддержали 77,92 процента проголосовавших. Впервые о необходимости внести изменения в Основной закон президент Владимир Путин заявил в январе в ходе послания Федеральному собранию. В частности, в новой редакции прописано право действующего президента переизбираться на новый срок и приоритет российского законодательства над международным.

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