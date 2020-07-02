Путин поблагодарил россиян за одобрение поправок к Конституции

Президент Владимир Путин поблагодарил россиян за голосование и одобрение поправок к Конституции. Об этом сообщает РИА Новости в четверг, 2 июля.

«Понимаю и тех, кто проголосовал против, у нас много нерешенных проблем, это правда», — сказал глава государства.

Он подчеркнул, что теперь необходимо сделать все, чтобы оправдать доверие граждан, которые проголосовали за поправки.

Голосование по поправкам проходило с 25 июня по 1 июля включительно. Жители большинства российских регионов выступили за внесение изменений в Основной закон — за поправки проголосовали 77,92 процента. Исключением стал только Ненецкий автономный округ, где против проголосовали 55,25 процента граждан.

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