Объявлены результаты голосования по поправкам к Конституции после обработки ста процентов протоколов. Данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК) приводит РИА Новости.

За поправки проголосовали 77,92 процента, 21,27 процента — против.

Жители большинства российских регионов выступили за внесение изменений в Основной закон. Исключением стал только Ненецкий автономный округ, где против проголосовали 54,57 процента граждан. Негативно поправки оценили также россияне, находящиеся в Нью-Йорке, Берлине и Вене.

Как сообщила ранее председатель ЦИК Элла Памфилова, общая явка на голосовании по Конституции после закрытия участков достигла 65 процентов.

1 июля в России завершился финальный этап всенародного голосования по Конституции. Последние избирательные участки закрылись в Калининграде в 20:00 по местному времени.

Общероссийское голосование по поправкам к Основному закону стартовало по всей России 25 июня. Процедуру решили растянуть на неделю, чтобы избежать большого скопления людей в условиях пандемии коронавируса. В этом году голосование проходило в том числе и в электронном виде. Этот способ был доступен в Москве и Нижнем Новгороде. Основной этап прошел 1 июля, этот день был объявлен выходным.

Среди предложенных поправок — приоритет российского законодательства над международным, обязательство государства не реже раза в год индексировать пенсии, поправки с упоминанием бога и государствообразующего русского народа, а также право действующего президента переизбираться на новый срок. Все предложенные изменения к основному закону государства одобрили Конституционный суд, Госдума, Совет Федерации и региональные парламенты. Проголосовать можно было только за все поправки сразу или против всех изменений.

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