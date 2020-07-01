Объявлены результаты голосования по Конституции в десяти российских регионах

Объявлены результаты голосования по поправкам к Конституции в десяти российских регионах. В целом по стране обработано 75 процентов протоколов.

Как сообщает РИА Новости, обработку протоколов завершили в Хакасии. За поправки к Конституции там проголосовали 69,52 процента жителей, против — 29,28 процента. Также обработаны 100 процентов протоколов в Приморье. За принятие поправок проголосовали 78,86 процента жителей региона, против — 20,24 процента. Якутия также подсчитала 100 процентов: за проголосовали 58,34 процента, против — 40,65.

Как отмечает агентство в своем Telegram-канале, 100 процентов голосов подсчитали в том числе в Туве (за поправки 96,79 процента, против — 2,99), Иркутской области (64,28 процента — за, против —34,84 процента), Томской области (за 64,86 процента, против — 34,09 процента), Курганской (за 69,58 процента, 29,53 процента — против). Также обработаны результаты в Горном Алтае (за 66,16 процента, против — 32,83 процента) и Алтайском крае: за 71,91 процента, против — 26,86 процента.

Завершили обработку протоколов в том числе на Камчатке и в Магаданской области, сообщает «Парламентская газета». По итогам обработки, в Камчатском крае за поправки в Конституцию высказались 61,76 процента жителей, 37,16 процента проголосовали против. В Магаданской области за поправки проголосовали 62,03 процента, 36,2 процента — против.

Согласно последним промежуточным результатам голосования по всей стране, за поправки к Конституции проголосовали 77,6 процента избирателей. Против — 21,59 процента.

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции России стартовало по всей стране 25 июня. Процедуру решили растянуть на неделю, чтобы избежать большого скопления людей в условиях пандемии коронавируса. В этом году голосование проходило в том числе и в электронном виде. Этот способ был доступен в Москве и Нижнем Новгороде. Основной этап прошел 1 июля, этот день был объявлен выходным.

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