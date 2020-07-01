ЦИК объяснила первые результаты голосования по Конституции в Коми

Заместитель председателя ЦИК Николай Булаев объяснил первые результаты голосования по поправкам в Конституцию в Республике Коми. Об этом сообщается в Telegram-канале принадлежащего Григорию Березкину издания РБК.

Коми оказалась единственным регионом, где изначально по предварительным результатам лидировал вариант «против». Так, после обработки 6 процентов протоколов за поправки было 31,01 процента, а против — 68,02 процента. Однако после обработки более 20 процентов протоколов, результаты показали 67,42 процента «за» и 31,59 процента «против».

«Результаты отражаются в зависимости от того, сколько протоколов введено. Та информация, которую вы видели [вначале], — это результаты по двум введенным протоколам», — отметил Булаев.

Согласно последним промежуточным результатам голосования по всей стране, за поправки к Конституции проголосовали 76,6 процента избирателей. Против — 22,57 процента.

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции России стартовало по всей стране 25 июня. Процедуру решили растянуть на неделю, чтобы избежать большого скопления людей в условиях пандемии коронавируса. В этом году голосование проходило в том числе и в электронном виде. Этот способ был доступен в Москве и Нижнем Новгороде. Основной этап прошел 1 июля, этот день был объявлен выходным.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!