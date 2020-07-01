ЦИК пообещала не допустить случаев двойного голосования по Конституции

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) предпримет все меры для недопущения двойного голосования по поправкам к Конституции. Об этом заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова; ее слова приводит Telegram-канал ЦИК.

Памфилова пообещала, что все списки участников голосования будут выверены и сопоставлены.

Она также сообщила, что нарушений, которые могли бы повлиять на итоги голосования, пока нет. При этом Центризбирком знает о четырех случаях, когда бюллетени могут признать недействительными. «Это количество ничтожно мало по сравнению с общим количеством участков и тем количеством бюллетеней участников, которые определяет результаты голосования», — отметила Памфилова.

Согласно последним промежуточным результатам голосования, за поправки к Конституции проголосовали 74,1 процента избирателей. Против — 24,97 процента.

Ранее в России завершилось всенародное голосование по Конституции. Последние избирательные участки закрылись в Калининграде в 20:00 по местному времени (21:00 по Москве). Явка на голосовании по состоянию на 20:00 по московскому времени составила 64,99 процента.

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции России стартовало по всей стране 25 июня. Процедуру решили растянуть на неделю, чтобы избежать большого скопления людей в условиях пандемии коронавируса. В этом году голосование проходило в том числе и в электронном виде. Этот способ был доступен в Москве и Нижнем Новгороде. Основной этап прошел 1 июля, этот день был объявлен выходным.

Среди предложенных поправок — приоритет российского законодательства над международным, обязательство государства не реже раза в год индексировать пенсии, поправки с упоминанием бога и государствообразующего русского народа и право действующего президента переизбираться на новый срок. Все предложенные идеи одобрили Конституционный суд, Госдума, Совет Федерации и региональные парламенты. Проголосовать можно было только за все поправки сразу или против всех изменений.

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