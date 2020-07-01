В ЦИК назвали общую явку после завершения голосования по Конституции

Общая явка на голосовании по Конституции России после закрытия участков достигла 65 процентов. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова, передает ТАСС в среду, 1 июля.

«По предварительным данным, явка участников общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию составила 65 процентов», — сказала Памфилова.

Глава ЦИК оценила явку избирателей на голосовании, назвав ее очень достойной, «тем более в таких условиях, когда некоторые боялись выходить из дома».

Ранее в России завершился финальный этап всенародного голосования по Конституции. Последние избирательные участки закрылись в Калининграде в 20:00 по местному времени. Явка на голосовании по состоянию на 20:00 по московскому времени составила 64,99 процента, сообщалось в Telegram-канале ЦИК.

Среди предложенных поправок — приоритет российского законодательства над международным, обязательство государства не реже раза в год индексировать пенсии, поправки с упоминанием бога и государствообразующего русского народа, а также право действующего президента переизбираться на новый срок. Все предложенные изменения к основному закону государства одобрили Конституционный суд, Госдума, Совет Федерации и региональные парламенты. Проголосовать можно было только за все поправки сразу или против всех изменений.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!