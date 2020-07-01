Памфилова оценила явку на голосовании по поправкам к Конституции

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова оценила явку избирателей на общероссийское голосование по изменению Конституции и назвала ее очень достойной. Об этом она сообщила эфире телеканала «Россия 1».

«Это очень достойная цифра, тем более в таких условиях, когда некоторые боялись выходить из дома», — сказала она.

На 20:00 по московскому времени явка составила 64,99 процента. К тому моменту в систему Центризбиркома введено 18,99 процента протоколов. Ранее был запущен счетчик предварительных итогов голосования.

Общероссийское голосование по вопросу внесения поправок к Конституции проходит с 25 июня по 1 июля. Среди предлагаемых изменений — право действующего президента переизбираться на новый срок, приоритет российского законодательства над международным.

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