Обнародованы первые результаты голосования по поправкам к Конституции

Первые результаты подсчета голосов по поправкам к Конституции показали, что за принятие поправок выступили 74,18 граждан, против — 24,69 процента. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на обнародованные данные ЦИК после обработки одного процента бюллетеней.

В Якутии после обработки 16 процентов протоколов голоса «за» составили 65,35 процента, «против» — 33,04 процента.

В Хабаровском крае обработано 38 процентов бюллетеней. Из полученных данных следует, что поправки поддержали 71,87 процента жителей.

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