ЦИК запустила счетчик предварительных итогов голосования по Конституции

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) запустила счетчик предварительных итогов голосования по поправкам в Конституцию. Об этом сообщается в Telergam-канале комиссии.

По состоянию на 15:00 по московскому времени поправки поддержали 73 процента проголосовавших россиян, указали в ЦИК. Данные приведены после обработки 0,79 процента бюллетеней, уточняет РИА Новости.

На Чукотке к этому моменту обработали 5,54 процентов протоколов, из полученных данных следует, что поправки поддержали 83,09 процента жителей региона. Участки в регионе закрылись в 11:00 по московскому времени.

Как пишет РИА Новости, в то же время закрылись участки на Камчатке, явка там составила 42,5 процента. К 12:00 закрылись участки на Сахалине (явка 65 процентов) и в Магаданской области (52 процента). В 13:00 по московскому времени завершилось голосование в Приморье (59 процентов), Хабаровском крае (41,68 процента) и Еврейской автономной области (69,64 процента). В 14:00 по московскому времени завершилось голосование в Приамурье (55,99 процента), Якутии (50,4 процента), Забайкальском крае (56,46 процента). В 15:00 мск закрылись учаски в Бурятии (62,91 процента). В Иркутской области явка составила 41,07 процента.

Ранее заместитель председателя ЦИК Николай Булаев заявил, что избирательные участки в некоторых регионах России, например в Республике Алтай и Свердловской области, закрылись досрочно из-за их удаленности, однако их жители тоже проголосовали досрочно. Он добавил, что данные по ним внесли в Государственную автоматизированную систему (ГАС) «Выборы» еще до окончания всероссийского голосования. Он уточнил, что досрочное голосование закончилось 21 июня.

Общероссийское голосование началось 25 июня и продолжится до 1 июля. Среди предложенных поправок — право действующего президента переизбираться на новый срок, приоритет российского законодательства над международным.

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