Песков ответил на вопрос об участии Путина в розыгрыше призов после голосования

Президент Владимир Путин не будет участвовать в розыгрыше бонусов по столичной программе «Миллион призов» для участников общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос. Об этом сообщает ТАСС в среду, 1 июля.

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Российский лидер ранее в среду проголосовал на участке в здании президиума РАН на юго- западе Москвы. В основной день голосования один из столичных участков посетил также премьер-министр Михаил Мишустин.

Общероссийское голосование началось 25 июня и продолжится до 1 июля включительно, который станет для россиян нерабочим. Ранее президент призвал россиян проголосовать по предложенным изменениям в Основной закон.

«Миллион призов» — совместная инициатива столичного правительства и Московской торгово-промышленной палаты и бизнеса. Участники голосования могут получить до четырех тысяч призовых баллов (один балл приравнен к одному рублю) и обменять их на скидки в кафе и ресторанах.

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