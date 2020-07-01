Президент России Владимир Путин проголосовал по поправкам в Конституцию на одном из УИКов Москвы. Видеозапись опубликована в Telegram-канале «Подъем».

Глава государства прибыл на участок в здании президиума Российской академии наук на юго-западе Москвы, где он традиционно голосует на выборах, пишет ТАСС.

Накануне, в преддверии основного дня голосования, Путин призвал россиян принять участие плебисците, отметив важность голоса каждого гражданина. Он также отметил, что предлагаемые изменения позволят закрепить в основном законе главные ценности российского народа. Российский лидер заверил, что поправки могут быть внесены в документ 1993 года только с одобрения большинства.

Общероссийское голосование по вопросу изменения Конституции проходит с 25 июня по 1 июля. Среди вынесенных на голосование поправок — право действующего президента России переизбираться на новый срок, приоритет российского законодательства над международным.

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