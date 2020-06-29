Путин проголосует по поправкам в Конституцию на избирательном участке

Президент России Владимир Путин не станет прибегать к онлайн-голосованию на плебисците по вопросу внесения поправок в Конституцию и посетит избирательный участок. Об этом в понедельник, 29 июня, сообщает РИА Новости.

«Президент будет лично голосовать. Когда и как — мы вам сообщим», — ответил на соответствующий вопрос журналистов пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Когда представителя Кремля спросили о том, будет ли Путин при этом пользоваться маской и перчатками, Песков заявил, что тот «будет голосовать так, чтобы не подвергать риску свое здоровье и здоровье окружающих».

Общероссийское голосование по вопросу изменения Конституции проходит с 25 июня по 1 июля. Гражданам предстоит ответить «да» или «нет» на вопрос, одобряют ли они внесение изменений в основной закон. Жители Москвы и Нижегородской области могут голосовать онлайн.

Среди вынесенных на голосование поправок — право действующего президента России переизбираться на новый срок, приоритет российского законодательства над международным. Все предложенные изменения одобрили региональные парламенты, Государственная дума, Совет Федерации и Конституционный суд.

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