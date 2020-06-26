Кремль ознакомится с мнением филологов об ошибке в бюллетенях

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал ознакомиться с мнением филологов об ошибке в бюллетенях для голосования по Конституции. Об этом сообщает РИА Новости.

«Безусловно, это важно», — сказал он.

Представитель Кремля отметил, что не считает, что ошибка «имеет отношение к легитимности голосования и, главное, к чистоте голосования».

Ведущий научный сотрудник института, кандидат филологических наук Ольга Северская в эфире радиостанции «Эхо Москвы», запись которого доступна на YouTube, заявила о найденной грамматической ошибке в бюллетенях. Это касается формулировки вопроса: «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?» Северская отметила, что такая конструкция нарушает языковую норму, так как в ней использован неверный падеж. По ее словам, правильно — «в Конституции».

Общероссийское голосование началось 25 июня по всей России и продлится до 1 июля включительно. На нем у граждан России спрашивают, одобряют ли они поправки к Конституции. В бюллетене указаны варианты «да» и «нет». Основной день голосования — 1 июля — объявлен нерабочим. Среди предложенных поправок — приоритет российского законодательства над международным и право действующего президента России переизбираться на новый срок и по истечении двух президентских сроков до вступления изменений в силу. Все предложенные идеи одобрили Конституционный суд, Госдума, Совет Федерации и региональные парламенты.

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