Володин рассказал о силе Путина

Президент России Владимир Путин силен, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, голосуя по поправкам к Конституции. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

«С ним считаются [в мире]. Само решение, дающее ему право принимать участие в выборах, делает нас более конкурентными», — объяснил Володин

«Владимир Путин — наше преимущество», — добавил спикер Госдумы.

Голосование по поправкам к Конституции началось по всей России 25 июня и пройдет до 1 июля включительно. Среди вынесенных на голосование изменений к Основному закону — закрепление в нем верховенства российского законодательства над международным, понятие брака как союза мужчины и женщины, упоминания бога и русского народа, ограничение числа президентских сроков до двух и право самого Путина баллотироваться в 2024 году. Глава государства говорил, что еще не принял решение на этот счет.

Володин ранее в июне заявил, что «если мы с вами говорим о сильной России, то после Путина будет Путин».

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