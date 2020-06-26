Володин рассказал о силе Путина

Президент России Владимир Путин силен, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, голосуя по поправкам к Конституции. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
«С ним считаются [в мире]. Само решение, дающее ему право принимать участие в выборах, делает нас более конкурентными», — объяснил Володин
«Владимир Путин — наше преимущество», — добавил спикер Госдумы.
Голосование по поправкам к Конституции началось по всей России 25 июня и пройдет до 1 июля включительно. Среди вынесенных на голосование изменений к Основному закону — закрепление в нем верховенства российского законодательства над международным, понятие брака как союза мужчины и женщины, упоминания бога и русского народа, ограничение числа президентских сроков до двух и право самого Путина баллотироваться в 2024 году. Глава государства говорил, что еще не принял решение на этот счет.
Володин ранее в июне заявил, что «если мы с вами говорим о сильной России, то после Путина будет Путин».