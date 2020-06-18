Володин порассуждал о будущем России после Путина

Председатель Госдумы Вячеслав Володин порассуждал о будущем России после окончания президентских сроков Владимира Путина. Свое мнение он высказал в большом интервью «Газете.Ru».

«Если мы с вами говорим о сильной России, то после Путина будет Путин. Все то, что после президента Путина будет происходить, будет происходить по лекалам, которые он заложил», — сказал спикер, отвечая на вопрос, можно ли трактовать принимаемые поправки к Конституции, как создание системы на будущее «после Путина».

Володин уверен, что следующий российский лидер продолжит выстраивать то, что сделал Путин, опираясь на заложенный им фундамент. По его словам, Россия может быть только сильной, это и сделал нынешний глава государства. «Это значит, что после Путина будет Путин, будет продолжатель всего того, что он сейчас сделал и создал», — добавил он.

Володин дал большое интервью «Газете.Ru», в котором порассуждал о том, что будет после президента России Владимира Путина. Также он рассказал о работе парламента в условиях пандемии коронавируса и поправках в Конституцию.

Вячеслав Володин занимает должность председателя Госдумы с октября 2016 года. Ранее он работал первым заместителем главы администрации президента России и руководителем аппарата правительства.

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