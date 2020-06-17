Володин рассказал о России после Путина

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин дал большое интервью «Газете.Ru», в котором рассказал о том, кто будет после президента России Владимира Путина.

Также Володин рассказал о работе парламента в условиях пандемии коронавируса и поправках в Конституцию.

Полное интервью выйдет на «Газете.Ru» в ближайшее время.

Вячеслав Володин занимает должность председателя Госдумы с октября 2016 года. Ранее он работал первым заместителем главы администрации президента России и руководителем аппарата правительства.

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