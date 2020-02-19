Володин до слез расхохотался на заседании Госдумы

Видео: t.me/rian_ru

Депутаты Госдумы до слез рассмешили спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина идеей транслировать пленарные заседания в «места для размышлений», сообщает РИА Новости в среду, 19 февраля.

Он обратился к комитету по регламенту с просьбой определить перечень мест, где депутаты размышляют. «Это самый сложный вопрос, поэтому давайте комитету поручим определить перечень. Разбирайтесь вместе с фракциями», — сказал он сквозь хохот, комментируя инициативу депутата от «Справедливой России» Игоря Молякова.

В свою очередь, лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил выдавать парламентариям слуховые аппараты.

«В туалетах нет трансляции — давайте туда выведем. Когда мы привязаны к месту — это немного напоминает крепостное право. Но если кто-то плохо слышит, то ему надо задуматься о смене работы», — цитирует его агентство «Накануне.RU».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!