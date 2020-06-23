Путин назвал главное условие принятия поправок в Конституцию

Поправки в Конституцию РФ вступят в силу, только если граждане их поддержат. О главном условии президент Владимир Путин заявил в ходе обращения к россиянам, прямую трансляцию которой ведет «Лента.ру» в своей группе во «ВКонтакте».

«Именно воля народа принципиально важна для того, чтобы обеспечить надежные условия для уверенного, динамичного, долгосрочного развития страны на годы и десятилетия вперед», — сказал он.

Голосование по поправкам пройдет с 24 июня по 1 июля включительно, последний день будет нерабочим. Среди предложенных поправок — приоритет российского законодательства над международным и право Владимира Путина переизбираться на новый президентский срок.

После объявления даты голосования глава государства призвал граждан принять в нем активное участие.

В числе предложенных 400 поправок — приоритет российского законодательства над международным, а также право Путина вновь баллотироваться на пост главы государства. Ранее президент в ответ на вопрос о планах выдвижения на новый срок, заявил, что это возможно, но решение еще не принято.

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