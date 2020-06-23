В ЦИК рассказали о защите бюллетеней на голосовании по поправкам к Конституции

Бюллетени проголосовавших по конституции будут храниться в сейф-пакетах. О защите электоральных документов рассказала глава Центризбиркома России Элла Памфилова, передает ТАСС во вторник, 23 июня.

По окончании каждого дня голосования члены комиссии в присутствии наблюдателей будут запечатывать бюллетени проголосовавших участников голосования в специальные сейф-пакеты, пояснила она.

По ее словам, при перемещении бюллетеней в сейф-пакет «никому не разрешается трогать бюллетени руками». На пакете ставятся подписи и печати. «Настолько тщательная процедура, детальная, аналогов в мире нет», — подчеркнула Памфилова.

Она также отметила, что у членов комиссий и наблюдателей будет возможность сфотографировать запечатанный сейф-пакет.

Голосование по поправкам пройдет с 24 июня по 1 июля включительно, последний день будет нерабочим. Среди предложенных поправок — приоритет российского законодательства над международным и право Владимира Путина переизбираться на новый президентский срок.

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