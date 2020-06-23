Путин обратится к россиянам

Президент России Владимир Путин выступит с телеобращением к нации во вторник, 23 июня, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава государства расскажет о предварительных итогах борьбы с коронавирусом, о перспективах, а также о состоянии дел в экономике, рассказал Песков.

Он уточнил, что обращение Путина состоится около 15.00 по московскому времени.

18 июня агентство «Интерфакс» со ссылкой на свои источники сообщило о планах президента обратиться к нации перед основным днем голосования по поправкам в Конституцию, который намечен на 1 июля. По словам собеседника агентства, российский лидер намерен лично разъяснить смысл поправок в основной закон.

4 июня принадлежащее Григорию Березкину издание РБК сообщило, что глава государства может выступить с обращением к россиянам после подведения итогов голосования. Предполагалось, что президент поблагодарит граждан за участие в плебисците.

Голосование состоится на избирательных участках 1 июля и в течение шести дней до этой даты на площадках на открытом воздухе.

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