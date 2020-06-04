Стало известно о новом обращении Путина к россиянам после голосования

Президент России Владимир Путин может выступить с обращением к россиянам после голосования по поправкам в Конституцию. О возможном выступлении главы государства стало известно принадлежащему Григорию Березкину изданию РБК.

По словам одного из собеседников РБК, российский лидер выступит сразу после того, как будут подведены итоги голосования, которое назначено на 1 июля. Еще один источник отметил, что Путин поблагодарит граждан за участие в плебисците и за поддержку предложенных поправок при условии, конечно, что такая поддержка будет получена.

Предполагается, что благодарностью дело не ограничится — президент даст ряд поручений органам власти. О формате такого обращения пока ничего не известно, один из таких — телеобращение.

На вопрос, планирует ли Путин обращение к россиянам после голосования, его пресс-секретарь Дмитрий Песков отметил, что решение будет зависеть от президента.

Путин объявил днем всенародного голосования 1 июля и призвал граждан принять в нем активное участие. Этот день объявлен выходным с сохранением заработной платы.

Голосование пройдет на избирательных участках 1 июля и в течение шести дней до этой даты на площадках на открытом воздухе. Также в рамках профилактических мер избирателям раздадут маски, перчатки и одноразовые ручки, а на входе в участки измерят температуру.

Изначально всенародное голосование было запланировано на 22 апреля, но из-за распространения нового коронавируса президент принял решение его отложить. Среди возможных изменений — приоритет российского законодательства над международным, право Путина вновь баллотироваться на пост главы государства.

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