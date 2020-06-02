ЦИК опровергла данные о проведении голосования по Конституции без паспортов

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова опровергла слухи о том, что при проведении голосования по поправкам в Конституцию у россиян не будут требовать паспорт. Ее слова приводит РАПСИ.

Памфилова объяснила, что люди, пришедшие на участок, не будут передавать свой документ в руки членам участковой комиссии и наблюдателям, чтобы избежать контакта. Достаточно показать его в развернутом виде и приспустить маску с лица для полной и обязательной идентификации личности.

Ранее в ЦИК перечислили меры безопасности, которые будут применены при голосовании. Известно, что на участках разрешат присутствовать от 8 до 12 человек в час, так организаторы смогут сохранить «принцип бесконтактности». Кроме того, россияне будут пользоваться разными направлениями, чтобы зайти, а потом выйти из избирательного участка.

Общероссийское голосование о поправках в Конституцию России назначено на 1 июля.

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