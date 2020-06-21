Володин ответил на призывы к бойкоту голосования по поправкам к Конституции

Председатель Госдумы Вячеслав Володин ответил на призывы не голосовать за поправки к Конституции или вообще бойкотировать голосование. Об этом он высказался в эфире телеканала «Россия 24», передает РИА Новости.

Володин заявил, что не понимает призывающих к этому граждан. «Это против народа идти, выступать с такими предложениями. Нельзя этого делать», — считает спикер Госдумы.

По мнению политика, поддержка поправок обеспечит развитие России. Володин добавил, что обязательно проголосует за поправки и сделает это с утра.

Голосование по поправкам к Конституции пройдет с 24 июня по 1 июля включительно, заключительный день будет нерабочим.

В числе предложенных поправок — приоритет российского законодательства над международным, а также право Владимира Путина вновь баллотироваться на пост главы государства. Все поправки одобрили Конституционный суд, Госдума, Совет Федерации и региональные парламенты.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!