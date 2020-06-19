Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдет в космосе. Возможность проголосовать с орбиты запросил российский космонавт-испытатель Анатолий Иванишин, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

Это стало возможным благодаря электронному голосованию. Запись на онлайн-голосование открыта на сайтах столичного мэра и «Госуслуг» до 14:00 21 июня. В список электронных избирателей предварительно включены почти 775 тысяч человек.

Для москвичей электронное начнется 25 июня в 10 часов утра на портале 2020og.ru. На сайте нужно будет авторизоваться, открыть страницу с электронным бюллетенем, доступ к которой появится после введения кода, который придет в СМС. Онлайн-голосование завершится 30 июня в 20:00. Получить электронные бюллетени можно будет до 19:59.

Также известно, что 18 июня стартовало тестовое электронное голосование, участие в котором приняли более 53 тысяч москвичей.

Проголосовать можно будет также на избирательном участке, либо пригласить представителя избиркома на дом.

Голосование поправкам в Конституцию пройдет 1 июля. Начать голосовать россияне смогут уже с 25 июня, чтобы обеспечить безопасность во время борьбы с коронавирусом. В числе предложенных поправок — приоритет российского законодательства над международным, а также право Путина вновь баллотироваться на пост главы государства. Все поправки одобрили Конституционный суд, Госдума, Совет Федерации и региональные парламенты.

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