Памфилова прокомментировала агитационные ролики с символикой ЦИК

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова прокомментировала информацию о том, что некоторые ролики, созданные иными организациями и транслируемые в СМИ и интернете содержат помимо символики ЦИК еще и прямые призывы проголосовать за или против поправок. Она назвала это недопустимым, сообщает ТАСС.

«Информационные материалы ЦИК России были разработаны исключительно с целью информирования и разъяснения. И недопустимо, чтобы дизайнерские элементы этих материалов, включая логотип, использовались третьими лицами в агитации», — подчеркнула Памфилова.

17 июня россиянам назвали срок завершения приема заявок на голосование 1 июля по месту пребывания. Подать их нужно до 21 июня. Это возможно сделать через МФЦ, территориальные участковые комиссии и в электронном виде через портал госуслуг.

Само голосование пройдет на избирательных участках 1 июля и в течение шести дней до этой даты на площадках на открытом воздухе. Для безопасности граждан на всех избирательных участках организуют санитарный контроль, включающие раздачу голосующим масок, перчаток и одноразовых ручек. Также на входе всем будут измерять температуру. Члены комиссий, которые будут проводить голосование вне помещения, дополнительно снабдят одноразовыми защитными костюмами.

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