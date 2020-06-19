Профессор заявил о попытках Запада дискредитировать голосование по Конституции

На голосовании по поправкам в Конституцию россияне еще раз подтвердят свою самостоятельность и суверенность. Об этом в колонке для «Комсомольской правды» написал профессор Высшей школы экономики (ВШЭ), политолог Олег Матвейчев, комментируя выводы Венецианской комиссии по предложенным президентом России Владимиром Путиным поправкам.

Матвейчев отметил, что Венецианская комиссия не является решающей инстанцией и ее заключение всегда носит рекомендательный характер. «В Венецианской комиссии сидят представители стран членов НАТО. Это страны, которые против нас вводят санкции и чьи суды периодически выносят против России неприятные и несправедливые решения. Удивляться тому, что записные русофобы в очередной раз что-то ляпнули и нагадили в сторону России, не приходится», — указал он.

При этом политолог подчеркнул, что Венецианская комиссия «ко всем поправкам вообще никаких претензий не имеет». По его словам, именно эта инстанция призывала Россию усилить власть парламента, и Путин предложил внести соответствующую поправку в Конституцию.

«Процедура голосования по поправкам в Конституцию тоже полностью соответствует духу правовых решений Венецианской комиссии, которая ранее также неоднократно заявляла, что участие народа путем всенародных голосований по важнейшим конституционным или законным актам усиливает легитимность этих актов, что, собственно, у нас и сделано», — добавил Матвейчев.

По его словам, единственный пункт, который вызвал неудовлетворение Венецианской комиссии — это поправка о том, что исполнение решений каких-либо международных органов и судов в России будет осуществляться только при отсутствии противоречий Конституции. Также Конституция является первичным и более важным документом, чем решение международных судов. «Обидно господам, заморским буржуинам, что наша Конституция будет главнее их решений», — заявил профессор.

В качестве примера он привел конституцию Германии или свод основных законов Великобритании, где прописаны такие же нормы. «Почему Германии можно у себя в конституции так писать, и никакая Венецианская комиссия не говорит о том, что нужно немцев выгнать из Совета Европы или что их конституция незаконна и нелегитимна, а России на это указывают?» — спросил Матвейчев.

В заключение политолог написал, что «если оппозиция и всевозможные русофобские центры на Западе всполошились, значит наш народ делает все правильно».

Голосование поправкам в Конституцию пройдет 1 июля. Начать голосовать россияне смогут уже с 25 июня, чтобы обеспечить безопасность во время борьбы с коронавирусом. В числе предложенных поправок — приоритет российского законодательства над международным, а также право Путина вновь баллотироваться на пост главы государства. Все поправки одобрили Конституционный суд, Госдума, Совет Федерации и региональные парламенты.

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