Путин двумя словами прокомментировал возможность баллотироваться в 2024 году

Президент России Владимир Путин не исключил возможность того, что в случае принятия поправок к Конституции он будет баллотироваться на новый срок в 2024 году. Эту тему глава государства прокомментировал в интервью телеканалу «Россия 1», передает РИА Новости.

«Видно будет», — сказал он.

Интервью с президентом вышло за три дня до старта в России голосования по поправкам к Конституции. Оно пройдет с 24 июня по 1 июля включительно, заключительный день голосования будет выходным.

В числе предложенных поправок — приоритет российского законодательства над международным, а также право Путина вновь баллотироваться на пост главы государства. Все поправки одобрили Конституционный суд, Госдума, Совет Федерации и региональные парламенты.

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