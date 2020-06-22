Раскрыто мнение Путина о политической системе России

Президент России Владимир Путин доволен существующей политической системой, она доказала свою стрессоустойчивость. Мнение главы государства раскрыл его пресс-секретарь Дмитрий Песков, сообщает ТАСС в понедельник, 22 июня.

Также Песков отметил, что в России ротация власти происходит постоянно. «Не замечать этого было бы неверно», — добавил он.

Ранее в интервью для фильма «Россия. Кремль. Путин» глава государства заявил о важности принятия поправки в Конституцию РФ, касающейся его возможности баллотироваться на новый срок. При этом он подчеркнул, что соответствующее решение им пока не принято. В ответ на вопрос о выборке преемника, Путин заявил, что нужно работать.

Голосование по поправкам пройдет с 24 июня по 1 июля включительно, последний день будет нерабочим. Среди предлгамеых изменений— приоритет российского законодательства над международным и право Путина переизбираться.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!