Путин снова ответил на вопрос о преемнике

Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о своем преемнике на посту главы государства, заявил, что нужно работать. Об этом он высказался в интервью телеканалу Россия 1, сообщает РИА Новости.

«Работать надо, а не преемника искать», — цитирует его агентство.

В этом же интервью Путин не исключил возможность того, что будет баллотироваться на новый срок в 2024 году в случае принятия поправок к Конституции.

Сам Путин и в его окружении уклончиво отвечают на вопросы о его преемнике. Год назад президент говорил, что думает об этом с 2000 года, но окончательный выбор остается за избирателями.

Осенью прошлого года телеведущий и гендиректор информагентства «Россия сегодня» Дмитрий Киселев заявил, что глава государства готовит себе преемника и «с утра до вечера» думает об этом, на что в Кремле сказали, что «до выборов президента еще далеко».

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