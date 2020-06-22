Кадыров назвал разговоры о поиске преемника для Путина неуместными

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал фразу президента России Владимира Путина «работать надо, а не преемников искать». Мнением он поделился в своем Telegram-канале.

Чеченский лидер отметил, что в настоящее время он не видит человека, которого можно было назвать преемником действующего президента, а разговоры на эту тему он назвал неприемлемыми. Кадыров также выразил уверенность, что Путину необходимо баллотироваться на следующий срок в 2024 году. Это, по его мнению, способствует сохранению суверенитета, защите безопасности России от угроз и росту международного авторитета.

Кадыров считает, что внесение поправок в Конституцию — это стратегическое решение Путина. «Я полностью поддерживаю все без исключения поправки в Конституцию России, вынесенные на голосование», — подчеркнул он.

21 июня Путин снова ответил на вопрос о преемнике. «Работать надо, а не преемника искать», — цитирует его агентство. В этом же интервью глава государства не исключил возможность того, что будет баллотироваться на новый срок в 2024 году в случае принятия поправок к Конституции.

Голосование по поправкам пройдет с 24 июня по 1 июля включительно, последний день будет нерабочим.

Среди предложенных поправок — приоритет российского законодательства над международным и право Путина переизбираться. Все предложенные идеи одобрили Конституционный суд, Госдума, Совет Федерации и региональные парламенты.

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