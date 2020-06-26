В ЦИК заявили об отсутствии конкретных нарушений на голосовании по Конституции

Подавляющее большинство обращений, которые проверяет Центральная избирательная комиссия (ЦИК) — это фейки и часто инсценировки. Фактически, конкретных нарушений, требующих реакции, нет, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова, передает корреспондент «Ленты.ру».

По ее словам, по последним данным, в ЦИК поступило свыше 900 обращений по разного рода вопросам. «И среди них нет ни одной, подчеркиваю сейчас, в ЦИК не поступило ни одной жалобы, которая требовала бы нашей реакции», — отметила Памфилова.

Председатель ЦИК добавила, что, если в комиссию будут поступать обращения, заслуживающие внимания и исправления, на это будут оперативно реагировать.

Общероссийское голосование стартовало 25 июня на всей территории России. Основной день голосования — 1 июля — объявлен нерабочим. Всего для голосования по всей стране откроются более 96 с половиной тысяч участков.

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