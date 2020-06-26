Более десяти миллионов россиян проголосовали по поправкам к Конституции

В ходе всеобщего голосования по вопросу о поправках к Конституции России проголосовали более десяти миллионов человек. Об этом в пятницу, 26 июня, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) заявили, что на участках и в электронном формате на данный момент проголосовало 10 миллионов 126 тысяч человек. Это составляет 9,2 процента от числа зарегистрированных избирателей.

Ранее стало известно, что президент планирует снова обратиться к россиянам в преддверии голосования по поправкам в Конституцию. Отмечалось, что обращение может состояться в понедельник, 29 июня.

Общероссийское голосование стартовало 25 июня на всей территории России. Основной день голосования — 1 июля — объявлен нерабочим. Всего для голосования по всей стране откроются более 96 с половиной тысяч участков.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



