Жириновский оценил безопасность многодневного голосования

Проведение общероссийского голосования по поправкам в Конституцию в течение недели обеспечит безопасность граждан. Об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, голосуя на своем избирательном участке, передает ТАСС.

По его словам, людей мало, и это позволяет не сталкиваться и дает возможность выбрать время. «Самое главное — полностью исключается риск заражения [коронавирусом]», — отметил он.

Жириновский назвал поправки в основной закон капитальным ремонтом Конституции. Лидер ЛДПР, остановившись на конкретных поправках, отметил, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) не может быть меньше величины прожиточного минимума. Жириновский заверил, что МРОТ в дальнейшем повысят до 20-30 тысяч рублей.

Общероссийское голосование стартовало 25 июня на всей территории России. Основной день голосования — 1 июля — объявлен нерабочим. Всего для голосования по всей стране откроются более 96 с половиной тысяч участков.

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