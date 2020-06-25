Совфед обнаружил внешнюю атаку на голосование по Конституции

Общероссийское голосование по поправкам в Конституции стало целью для «внешней атаки», заявил глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов, передает ТАСС.

«Для дискредитации как самих конституционных изменений, так и процедуры всероссийского голосования используются подконтрольные Западу СМИ, социальные сети, а также разнообразные НКО и активисты», — рассказал сенатор.

По его словам, лидирующая роль в этом процессе замечена за Вашингтоном. Политика вмешательства в конституционный процесс с целью «остановить укрепление суверенитета РФ» проводится с середины января, отметил Климов.

Климов заявил, что комиссия проанализирует и направит в компетентные органы информацию о фактах внешнего вмешательства в процесс голосования.

К настоящему моменту голосование началось по всей России. Всего по стране откроются 96,5 тысячи участков. Подсчет голосов начнется после закрытия всех избирательных участков вечером 1 июля.

В основной закон могут быть внесены 400 поправок, среди которых — приоритет российского законодательства над международным, право президента Владимира Путина снова баллотироваться.

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